Суд в США одобрил соглашение о выплате Volkswagen 

Апелляционный суд в США в понедельник признал обоснованным соглашение о выплате десяти миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования "дизельного скандала", сообщается в заявлении суда.
"Для урегулирования группового иска выделяется десять миллиардов долларов на средства судебной защиты для членов иска", — сообщается в заявлении суда.
В заявлении сообщается, что задачей суда было удостовериться, что урегулирование "не является результатом мошенничества или хитрости или сговора между сторонами и что оно справедливо… и подходит всем заинтересованным сторонам".
"Мы отмечаем, что урегулирование принесло ощутимые и существенные выгоды членам группового иска", — отмечается в заявлении. "Окружной суд более чем выполнил свой долг, удостоверившись, что урегулирование справедливо и походит участникам иска. Мы подтверждаем указ об удобрении урегулирования", — отметил суд.
Автоконцерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, подразделением которого является эта марка, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.