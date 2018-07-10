Суд в США одобрил соглашение о выплате Volkswagen

Апелляционный суд в США в понедельник признал обоснованным соглашение о выплате десяти миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования "дизельного скандала", сообщается в заявлении суда.

"Для урегулирования группового иска выделяется десять миллиардов долларов на средства судебной защиты для членов иска", — сообщается в заявлении суда.

В заявлении сообщается, что задачей суда было удостовериться, что урегулирование "не является результатом мошенничества или хитрости или сговора между сторонами и что оно справедливо… и подходит всем заинтересованным сторонам".

"Мы отмечаем, что урегулирование принесло ощутимые и существенные выгоды членам группового иска", — отмечается в заявлении. "Окружной суд более чем выполнил свой долг, удостоверившись, что урегулирование справедливо и походит участникам иска. Мы подтверждаем указ об удобрении урегулирования", — отметил суд.