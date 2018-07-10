Минэкономразвития предложило ввести уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Минэкономразвития подготовило поправки в КоАП и Уголовный кодекс, которые предусматривают за езду без техосмотра штраф в размере 2 тыс. руб., а за проведение ТО без необходимой аккредитации — уголовную ответственность, сообщает газета «Известия» . Нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Поправки также вводят штрафы для тех, кто проводит техосмотр. За выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение данных в систему техосмотра — от 5 до 10 тыс. руб.

Проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автомобилистов (РСА) грозит штрафом до 300 тыс. руб. Если нарушение допустила группа лиц, то возможно лишение свободы до пяти лет.