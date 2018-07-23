Россиян лишают ДСАГО 

Страховые компании отказываются от продаж полиса добровольного страхования автогражданской ответственности, сообщают «Ведомости».
Собеседники газеты в таких фирмах, как «Согаз», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Альфастрахование» рассказали, что или уже не продают ДСАГО, или торгуют им лишь в особых случаях.
Так, «Росгосстрах» реализует дополнительный полис только в комплекте с полисом каско, а чтобы приобрести его в «Ингосстрахе» необходимо также заплатить за каско, а машина должна быть новой. Между тем в «Альфастраховании» не торгуют ДСАГО уже несколько лет.
По словам, представителя компании «РЕСО-Гарантия», которая продает ДСАГО лишь «безубыточным» автомобилистам, в течение года застрахованным по ОСАГО, полис добровольного страхования автогражданской ответственности слишком убыточен, а также часто используется автоюристами для роста своей прибыли в судах.
Тем временем Вера Балакирева, заместитель директора департамента финполитики Министерства финансов России, считает, что в снижении продаж ДСАГО виноваты сами страховщики, не сумевшие создать условия для его развития.
Дополнительный полис добровольного страхования автогражданской ответственности позволяет владельцам не компенсировать ущерб имуществу или вред здоровью пострадавшему в ДТП.