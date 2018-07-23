Россиян лишают ДСАГО

Страховые компании отказываются от продаж полиса добровольного страхования автогражданской ответственности, сообщают «Ведомости»

«Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и Собеседники газеты в таких фирмах, как «Согаз» «Альфастрахование» рассказали, что или уже не продают ДСАГО, или торгуют им лишь в особых случаях.

Так, «Росгосстрах» реализует дополнительный полис только в комплекте с полисом каско, а чтобы приобрести его в «Ингосстрахе» необходимо также заплатить за каско, а машина должна быть новой. Между тем в «Альфастраховании» не торгуют ДСАГО уже несколько лет.

По словам, представителя компании «РЕСО-Гарантия», которая продает ДСАГО лишь «безубыточным» автомобилистам, в течение года застрахованным по ОСАГО, полис добровольного страхования автогражданской ответственности слишком убыточен, а также часто используется автоюристами для роста своей прибыли в судах.

Дополнительный полис добровольного страхования автогражданской ответственности позволяет владельцам не компенсировать ущерб имуществу или вред здоровью пострадавшему в ДТП.