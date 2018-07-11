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Страховщики жалуются на огромные убытки
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Страховщики опять жалуются на огромные убытки 

Daily-Motor 11 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Уже в конце текущего сезона стоимость автогражданки значительно возрастёт, но, одновременно с этим, сами представители страхового бизнеса говорят о том, что этот вид страхования продолжает оставаться убыточным для них.
Если верить прогнозам автостраховщиков, то в этом году коэффициент отношения трат на компенсацию по страховым случаям к премиям составит девяносто два процента, хотя в прошлом году он составлял восемьдесят четыре.
По словам самих игроков бизнеса, в первую очередь на убыточность работы влияет введение универсального агента, что приводит к огромным выплатам в так называемых проблемных городах страны. Кроме того, пагубно сказывается на доходах компаний необходимость оформлять все документы через интернет. Это удобно лишь для автовладельцев, так как нет привязки к региону. Однако, в результате сами компании получили полный набор нежелательных клиентов.
Отметим, то независимые специалисты полагают, что страховщики скорее всего будут «играть» на верхней ставке повышения тарифов, а это значит, что ОСАГО подорожает для абсолютно всех автомобилистов. Теперь средняя цена за страховку составит две тысячи рублей.
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