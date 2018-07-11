Страховщики жалуются на огромные убытки

Страховщики опять жалуются на огромные убытки

Уже в конце текущего сезона стоимость автогражданки значительно возрастёт, но, одновременно с этим, сами представители страхового бизнеса говорят о том, что этот вид страхования продолжает оставаться убыточным для них.

Если верить прогнозам автостраховщиков, то в этом году коэффициент отношения трат на компенсацию по страховым случаям к премиям составит девяносто два процента, хотя в прошлом году он составлял восемьдесят четыре.

По словам самих игроков бизнеса, в первую очередь на убыточность работы влияет введение универсального агента, что приводит к огромным выплатам в так называемых проблемных городах страны. Кроме того, пагубно сказывается на доходах компаний необходимость оформлять все документы через интернет. Это удобно лишь для автовладельцев, так как нет привязки к региону. Однако, в результате сами компании получили полный набор нежелательных клиентов.

Отметим, то независимые специалисты полагают, что страховщики скорее всего будут «играть» на верхней ставке повышения тарифов, а это значит, что ОСАГО подорожает для абсолютно всех автомобилистов. Теперь средняя цена за страховку составит две тысячи рублей.