АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина

Битва за бензин: как заправки накажут за недолив

Власти решили бороться с массовым недоливом топлива на АЗС с помощью крупных штрафов. Соответствующая инициатива Росстандарта уже направлена в правительство РФ . За недолив топлива у недобросовестных заправок будут забирать часть годовой выручки. Поправки планируются внести в закон, по которому сейчас АЗС наказывают за низкое качество топлива.

Автозаправочные станции хотят наказывать рублем за недолив бензина потребителям. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексей Абрамов направил предложение в правительство о введении оборотных штрафов за недолив топлива на заправках.

«Сегодня оборотными штрафами наказываются автозаправочные станции только за низкое качество топлива. Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — цитирует Абрамова РИА «Новости» на промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Также он рассказал, что с начала года Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 миллионов рублей за низкое качество топлива. Самым крупным стал штраф в 6 млн руб., наложенный на три заправки Shell

Согласно закону, штраф равен 1% совокупного размера годовой выручки, полученной от реализации топлива на данной АЗС, но не менее 500 тысяч рублей, за повторное нарушение предусматривается штраф в размере 3% с оборота, но не менее двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование, результаты которого показали, что на российских АЗС массово обманывают потребителей, не доливая топливо.

Мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 проводился на 34 АЗС в 13 субъектах России. В ходе него было проверено пять интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 25 федеральных и региональных сетей и восемь мелкосетевых и частных АЗС. Для исследования ФАР разработала метод определения недолива топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя», который позволяет определить фактическое количество опущенного топлива в бак автомобиля, а также проводить отбор топлива для проверки качества на соответствия по техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС). В ходе исследования было выявлено, что на 76% АЗС был зафиксирован недолив топлива.

Как отмечают в ФАР, недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции.

Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям ТР ТС.

Так, например, АЗС в Краснодарском крае реализовывала АИ-95 по 44,70 рублей за литр, недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобретал топливо за 55,21 рублей за литр.

В Московской области по тому же принципу потребитель переплачивал более четырех рублей за литр. АЗС реализовывала топливо по 39,90 рублей за литр, недолив составил 12,8% и фактически потребитель платил 44 рубля за литр.

С итогами мониторинга категорически не согласился Независимый топливный союз (НТС), который, как сказано на его сайте, является объединением владельцев независимых АЗС. В союзе состоят 38 компаний, которые владеют 310 АЗС в 24 регионах страны. Стоит отметить, что именно независимые АЗС, согласно выводам ФАР, поголовно недоливают топливо клиентам.

«ФАР разработала методику определения недолива топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя», которая якобы позволяет определить фактическое количество отпущенного топлива в бак автомобиля. Специалисты «Независимого топливного союза» внимательно ознакомились с этим исследованием. Есть два ключевых момента, на которые хотелось бы обратить внимание общественности по самой методологии исследования, что ставит под большим вопросом заявленные выводы ФАР», — говорится в сообщении НТС.

Как рассказали в союзе, методика тайного покупателя заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство.