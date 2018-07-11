Автовладельцев ждут знаковые изменения

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В России изменят правила регистрации авто 

Рамблер 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Россияне, покупающие автомобили у официальных дилеров, смогут регистрировать новые машины без посещения ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, такая норма содержится в законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств», который в ближайшее время Госдума примет во втором чтении.
По задумке авторов документа, дилеры смогут избавить своих клиентов от визита в ГИБДД, если заключат договоры с производителями или представителями автозаводов и наймут «квалифицированных сотрудников». При выполнении этих условий дилер получит статус «специализированной организации» и попадет в спецреестр. Сотрудники салона будут проверять регистрационные данные авто, затем передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. Когда ГИБДД «даст добро», автосалон сможет передать комплект номеров покупателю.
Услуга по регистрации у дилера будет платной. Ее стоимость определит Федеральная антимонопольная служба.
Документ также вводит два новых термина, касающихся госномеров. Государственный регистрационный номер — сочетание букв и цифр, назначаемое в ГИБДД, и государственный регистрационный знак — металлическая пластина, которую будут предоставлять изготовители. Изготовителей также планируется внести в специальный реестр. Сейчас номера через тендеры (по 400-500 рублей за номер) закупает Центр специального назначения в области безопасности движения МВД.
По подсчетам «Коммерсанта», госбюджет ежегодно получает в виде пошлин четыре-пять миллиардов рублей за первичную регистрацию машин с выдачей номера. Если закон примут, бюджет этих денег не получит.
Законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» был принят в первом чтении еще в 2013 году. С тех пор его дорабатывали. По данным «Коммерсанта», его примут, и он вступит в силу в 2019 году.
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