Сбой произошел в системе оплаты парковки в Москве

В Москве в настоящее время наблюдаются ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через все сервисы для всех мобильных операторов, сообщается на сайте Московского паркинга.

«С 19 часов наблюдаются проблемы в работе всех сервисов оплаты парковки. В настоящий момент специалисты технической службы работают над скорейшим восстановлением системы», — говорится в сообщении.

Всем автомобилистам, кто не смог оплатить парковку во время неработоспособности системы, штрафы выписаны не будут, добавляется на сайте.