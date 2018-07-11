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Сбой произошел в системе оплаты парковки в Москве
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Сбой произошел в системе оплаты парковки в Москве 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
В Москве в настоящее время наблюдаются ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через все сервисы для всех мобильных операторов, сообщается на сайте Московского паркинга.
«С 19 часов наблюдаются проблемы в работе всех сервисов оплаты парковки. В настоящий момент специалисты технической службы работают над скорейшим восстановлением системы», — говорится в сообщении.
Всем автомобилистам, кто не смог оплатить парковку во время неработоспособности системы, штрафы выписаны не будут, добавляется на сайте.
«Также просим не переживать, если данные на парксчету отражаются некорректно. Сразу после восстановления системы вся информация будет вновь отражена», — отмечается в материале.
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