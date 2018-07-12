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Как заплатить штраф ГИБДД, а не мошенникам
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Как заплатить штраф ГИБДД, а не мошенникам 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Life рассказал, как избежать мошенников при оплате штрафов ГИБДД.
В популярных интернет-магазинах App Store и Google Play есть множество приложений для оплаты штрафов за нарушения ПДД, однако ни одно из них не является официальным, почему использование каждого несет риски.
Например, одно из самых популярных, по данным компании Sensor Tower, подобных приложений «Штрафы ГИБДД проверка, оплата» скачали более 200 тысяч раз за месяц, однако его пользователи регулярно жалуются, в том числе в разделе «Отзывы» интернет-магазинов, что среди обычных штрафов приложение присылает и несуществующие.
Другие приложения-посредники могут сообщать о настоящих штрафах, принимать деньги, но не переводить их ГАИ, а обналичивать.
Во избежание мошенничества портал посоветовал оплачивать штрафы через пусть не самые удобные, но официальные сервисы — сайт Министерства иностранных дел и портал госуслуг.
Впрочем, обезопасить себя можно и при пользовании неофициальными приложениями. Стоит, например, внимательно читать отзывы и отказаться от скачивания, если они плохи или их мало. Также необходимо обратить внимание на «открытость» создателей приложения, а именно на то, указаны ли в магазине их контакты.
Кроме того, при оплате штрафов ГИБДД на неофициальных сайтах нужно проверить, защищена ли на них передача данных — есть ли перед адресом сайта сочетание букв https.
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