Chrysler отзывает автомобили из России

В России отзывают более 6,5 тысячи автомобилей Jeep и Chrysler из‐за ошибок программного обеспечения. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу Росстандарта.
Разработчики выяснили, что ошибка возникает в программном обеспечении электронного блока управления, что может стать причиной ДТП. Из-за этого американская компания отзывает из России 461 внедорожник Jeep Cherokee, 5988 автомобилей Grand Cherokee и 60 минивэнов Chrysler Pacifica, которые продали с 2003 по 2015 год.
Правительство России внесло изменение в законопроект о цвете автомобилей правоохранительных служб. Согласно документу, теперь машины полиции и Росгвардии могут получить не только серый, но и белый цвет. Кроме того, контрастную рубиново‐красную полосу можно заменить на синюю. «360» выяснил, как выглядят полицейские автомобили в других странах мира и выбрал самые необычные.