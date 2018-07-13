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В России названы самые популярные грузовики-иномарки
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В России названы самые популярные грузовики-иномарки 

Вести.Ru 13 июля 2018
Фото: Volvo
Аналитики подсчитали российские продажи тяжелых иностранных грузовиков и определили самые популярные модели.
За 5 месяцев 2018 года в России были проданы 15,7 тыс. новых иностранных грузовиков, что оказалось сразу на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные сообщает "Автостат".
Первое место по продажам среди тяжелых грузовых иностранных "траков" заняла Volvo FH с результатом в 1861 проданный грузовик (+58%).
Вторым стал Mercedes-Benz Actros, прибавивший 13% (до 1426 единиц). Замыкает тройку лидеров DAF XF с результатом 1164 машины (+20%).
Далее следуют две модели MAN — TGX (997 шт.) и TGS (825 шт.). Продажи первой выросли в 5,3 раза, а вот у второй сократились на 10%.
С шестой по восьмую позиции рейтинга занимают модели Scania серий P (771 шт. ; +81%), G (726 шт. ; +49%) и R (711 шт. ; +33%). На девятом месте — Volvo FM (606 шт. ; +65%), а последним в десятке самых продаваемых иностранных грузовиков стал Hyundai HD78 (601 шт. ; +32%).
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