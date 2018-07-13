В России названы самые популярные грузовики-иномарки

Аналитики подсчитали российские продажи тяжелых иностранных грузовиков и определили самые популярные модели.

За 5 месяцев 2018 года в России были проданы 15,7 тыс. новых иностранных грузовиков, что оказалось сразу на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные сообщает "Автостат".

Первое место по продажам среди тяжелых грузовых иностранных "траков" заняла Volvo FH с результатом в 1861 проданный грузовик (+58%).

Вторым стал Mercedes-Benz Actros, прибавивший 13% (до 1426 единиц). Замыкает тройку лидеров DAF XF с результатом 1164 машины (+20%).

Далее следуют две модели MAN — TGX (997 шт.) и TGS (825 шт.). Продажи первой выросли в 5,3 раза, а вот у второй сократились на 10%.