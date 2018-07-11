Зачем гаишники зовут водителей в свои авто

Ныне действующие в России законы дают дорожным полицейским право пригласить остановленных ими водителей пройти в служебный автомобиль.

Однако оснований для этого есть всего лишь два — необходимость досмотреть машину или же задержание управлявшего ею человека. Любой другой повод является незаконным.

Тем временем многим российским автолюбителям известно «пристрастие» служащих ГИБДД к составлению протоколов в уютной обстановке собственных машин и в присутствии нарушившего правила дорожного движения водителя. Однако иногда, а судя по публикациям в соцсетях, часто, это желание автоинспекторов оказывается лишь поводом «раскрутить» автомобилиста на деньги.

«Нарушили?» — например, спрашивают они.

Получив за счет подобных провокационных вопросов дополнительную информацию, гаишники получают возможность дополнить и административный протокол новой статьей с нарушением.

Более того, иногда приглашение автополицейских пройти в их машину на самом деле является приглашением «решить вопрос на месте», то есть дать им взятку.

Таким образом, чтобы избежать «развода», не лишиться денег или не стать фигурантом уголовного дела, стоить помнить, а также напоминать дорожным полицейским, что поводов очутиться в их авто есть лишь два — досмотр или задержание.