Mercedes поднял цены на машины класса GLC

В среднем подорожание колеблется от 30 до ста тридцати тысяч рублей в зависимости от предлагаемой дилерами комплектации автомобилей.

Ощутимее всего рост скажется на тех, кто решил в ближайшем будущем выбрать кроссовер GLC с приставкой Klasse. Прибавив в цене от 100 до 130 тысяч рублей, автомобиль обойдется владельцу в 3 330 000 — 4 330 000 рублей (опять же, в зависимости предлагаемой версии исполнения).

Другой Klasse с индексом AMG увеличил свою стоимость на 30 тысяч рублей. После этого ценовой диапазон находится в пределах 4 580 000 — 7 680 000 рублей.

На 120 000 рублей изменился ценник у дилеров по GLC Coupe. Отныне данный представитель Mercedes имеет стоимость от 3 910 000 до 4 110 000 рублей.

Спортивная версия GLC Coupe AMG подорожала всего лишь на тридцать тысяч рублей. Поэтому за автомобиль придется отдать от 5 130 000 до 7 830 000 рублей.

Следует отметить, что новые предложения по Mercedes GLC действуют с июля этого года. Не исключено со временем и дальнейшее подорожание.