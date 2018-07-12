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Mercedes поднял цены на машины класса GLC
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Mercedes поднял цены на машины класса GLC 

Car.ru 12 июля 2018
Фото: Car.ru
В среднем подорожание колеблется от 30 до ста тридцати тысяч рублей в зависимости от предлагаемой дилерами комплектации автомобилей.
Ощутимее всего рост скажется на тех, кто решил в ближайшем будущем выбрать кроссовер GLC с приставкой Klasse. Прибавив в цене от 100 до 130 тысяч рублей, автомобиль обойдется владельцу в 3 330 000 — 4 330 000 рублей (опять же, в зависимости предлагаемой версии исполнения).
Другой Klasse с индексом AMG увеличил свою стоимость на 30 тысяч рублей. После этого ценовой диапазон находится в пределах 4 580 000 — 7 680 000 рублей.
На 120 000 рублей изменился ценник у дилеров по GLC Coupe. Отныне данный представитель Mercedes имеет стоимость от 3 910 000 до 4 110 000 рублей.
Спортивная версия GLC Coupe AMG подорожала всего лишь на тридцать тысяч рублей. Поэтому за автомобиль придется отдать от 5 130 000 до 7 830 000 рублей.
Следует отметить, что новые предложения по Mercedes GLC действуют с июля этого года. Не исключено со временем и дальнейшее подорожание.
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