Ford Fusion может превратиться в кроссовер

Известно, что в США спрос на автомобили с кузовом седан или хэтчбек в последние годы стабильно снижается, поэтому производители вынуждены экстренно перестраиваться на выпуск пикапов и кроссоверов. Не миновала данная участь и Ford

Недавно стало известно о планах американского автогиганта прекратить на континенте выпуск представителей Taurus и Fiesta. Подобные слухи в дилерской среде стали появляться и в отношении Fusion (в Европе — Mondeo).

Однако, скорее всего, Ford Fusion ожидает трансформация в вариант, близкий к кроссоверу, но при прежнем названии и основных характеристиках. Новому автомобилю при этом достанется платформа от седана, однако тип ее пока неизвестен.

Сроки появления обновленного Fusion также остаются пока под завесой секретности. Не исключено, что премьеру можно ожидать ближе к 2020 году.