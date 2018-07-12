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Что делать, если вашу машину задели и уехали
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Что делать, если вашу машину задели и уехали 

Рамблер 12 июля 2018
Фото: depositphotos.com
ДТП, по мнению их виновников, бывают незначительными. Например, те, когда машина второго участника была пуста, а из повреждений на ней осталась лишь «царапина». В связи с этим виновники часто позволяют себе покидать место аварии.
Подобные инциденты регулярно происходят в ограниченных пространствах парковок и дворов, однако ГИБДД расценивает их не как происшествия, а как самые настоящие ДТП, усугубленные к тому же оставлением места аварии. Последнее увеличивает сумму штрафа и грозит беглецу лишением прав на год.
При этом неаккуратному или невнимательному водителю гораздо проще было бы остаться на месте, дождавшись владельца поврежденного авто, или хотя бы оставив записку. Ведь компенсация за царапину обойдется намного дешевле, чем штраф и лишение водительского удостоверения.
В случае если виновник все же остался на месте ДТП, достаточно просто оформить европротокол и обратиться в страховую компанию.
Однако далеко не все виноватые остаются, создавая трудности невинным жертвам. В таких случаях последним необходимо зафиксировать повреждения и оценить ущерб и вызвать ГАИ, по возможности содействуя поиску виновника. Например, выяснив у соседей, не заснял ли видеорегистратор кого-либо из них момент аварии. Если виновник будет найден, решение остальных вопросов можно передать страховщикам.
Самим же виновникам «мелких» аварий стоит не покидать их место, а вызывать дорожных полицейских или хотя бы оставлять записку с контактами, которую надо обязательно сфотографировать, чтобы позже не быть обвиненным в оставлении места ДТП, если жертва окажется «несговорчивой» или намеренно избавится от записки, рассчитывая на большую компенсацию в суде.
Наконец, довольно частая ситуация — дверь авто, поцарапанная дверью другого на тесной парковке — не является ни ДТП, ни страховым случаем, однако компенсацию за это можно потребовать через суд.
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