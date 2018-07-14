Самый дешевый автомобиль оказался никому не нужен

Самое дешевое авто снимут с производства

Самый дешевый в мире автомобиль будет снят с производства, сообщает «За рулем».

Малолитражная машина Tata Nano, которую индийская компания Tata Motors производила в течение 10 лет, продавая при этом по стартовой цене лишь в 215 тысяч рублей, вскоре будет снята с производства из-за низкого спроса.

Изначально подобной ценой в Tata Motors рассчитывали добиться ежегодных миллионных продаж Tata Nano, однако низкий уровень безопасности и комфорта сделал конкурентами машины не другие малолитражки, а тяжелые квадроциклы, а в самой Индии еще и моторикши, оказавшиеся и более дешевыми, и более практичными.

В минувшем июне компания сумела реализовать лишь один Tata Nano, тогда как годом ранее было продано на 274 экземпляра больше, и решила, что с 2019-го перестанет выпускать новые автомобили.

Самый дешевый вариант Tata Nano стоит около 215 тысяч рублей, а самый дорогой — примерно 305 тысяч.