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Шведы показали первый в мире безкабинный электрогрузовик
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Шведы показали первый в мире безкабинный электрогрузовик 

LiveCars.Ru 14 июля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Шведская компания-стартап Einride собрала и представила первый в мире беспилотный и безкабинный грузовик на электротяге для перевозки бревен. Модель получила название T-Log.
Как оказалось, производство грузовика без кабины дешевле, чем с кабиной. Кроме того, это решение позволяет увеличить погрузочную площадь, что крайне важно для данного типа машин.
Немаловажным выглядит и тот факт, что компаниям не придется оплачивать работу водителя лесовоза, которая в Швеции считается опасной и включает в себя соответствующие надбавки к окладу.
Электрогрузовик T-Log оснащен автопилотом четвертого поколения Nvidia, который не требует присутствия человека во время передвижения. Лишь в случае непредвиденных проблем к машине удаленно сможет подключиться оператор. Он имеет возможность скорректировать курс или перевести авто в режим ручного удаленного управления.
На одном заряде T-Log сможет преодолеть до 200 километров пути, но лишь в случае с асфальтированным покрытием. По грунтовым дорогам, которые зачастую используются в лесах при заготовке бревен, расход батареи и время ее эксплуатации существенно снижаются.
На данный момент подробный деталей об авто нет — ни места изготовления, ни поставщика батарей, ни цены за единицу. Но компания-производитель уверяет, что запустит первый серийный электрогрузовик уже в 2020 году.
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