Новый VW T-Cross не будет продаваться в США

Как сообщает Motor1.com, руководитель отдела Volkswagen по производству легковых автомобилей Андреас Крюгер заявил, что предстоящий кроссовер немецкой марки слишком мал для США и Канады. Интересно, что это контрастирует с заявлением главного исполнительного директора марки в США Хинриха Вобкена, ранее допустившего выход новинки на американский рынок.

По новой информации VW запустит в продажу T-Cross в Европе осенью этого года, и вскоре после этого будет доступен всему континенту. После чего кроссовер будет отправлен на рынки Южной Америки, Китая и, наконец, Индии. Однако в салонах Volkswagen в США автомобиль представлен не будет.

T-Cross основан на платформе MQB A0, которую использует Polo. T-Cross будет на 30 миллиметров короче, нежели более крупный T-Roc. Несмотря на это, в кроссовере сделан акцент на максимальное пространство для ног и вместимость багажника.

По предварительной информации, новый кроссовер от Volkswagen получит три типа двигателей — литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат на 95 лошадиных сил, полуторалитровый четырехцилиндровый на 130 лошадок, и дизельную турбированную четверку на 1,6 литра мощностью 105 л.с. Все они также устанавливаются на Polo.

Ожидается, что T-Cross будет доступен в полноприводной версии, но не исключено, что производитель может также выпустить также переднеприводную модель.