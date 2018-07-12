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Новый VW T-Cross не будет продаваться в США
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Новый VW T-Cross не будет продаваться в США 

LiveCars.Ru 12 июля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает Motor1.com, руководитель отдела Volkswagen по производству легковых автомобилей Андреас Крюгер заявил, что предстоящий кроссовер немецкой марки слишком мал для США и Канады. Интересно, что это контрастирует с заявлением главного исполнительного директора марки в США Хинриха Вобкена, ранее допустившего выход новинки на американский рынок.
По новой информации VW запустит в продажу T-Cross в Европе осенью этого года, и вскоре после этого будет доступен всему континенту. После чего кроссовер будет отправлен на рынки Южной Америки, Китая и, наконец, Индии. Однако в салонах Volkswagen в США автомобиль представлен не будет.
T-Cross основан на платформе MQB A0, которую использует Polo. T-Cross будет на 30 миллиметров короче, нежели более крупный T-Roc. Несмотря на это, в кроссовере сделан акцент на максимальное пространство для ног и вместимость багажника.
По предварительной информации, новый кроссовер от Volkswagen получит три типа двигателей — литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат на 95 лошадиных сил, полуторалитровый четырехцилиндровый на 130 лошадок, и дизельную турбированную четверку на 1,6 литра мощностью 105 л.с. Все они также устанавливаются на Polo.
Ожидается, что T-Cross будет доступен в полноприводной версии, но не исключено, что производитель может также выпустить также переднеприводную модель.
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