Новый лимузин Путина привезли в Финляндию

Лимузин Владимира Путина и все автомобили марки Aurus, входящие в кортеж, доставили в Хельсинки, сообщает издание Ilta-Sanomat. Здесь пройдет встреча российского президента с Дональдом Трампом . Все машины были перевезены в Финляндию на самолете Ил-76.

Впервые бронированный лимузин показали на инаугурации президента РФ. Позже короткие варианты этой машины вместе с минивэнами сопровождения можно было увидеть на снимках случайных очевидцев, сделанных во время проезда машины около Кремля.

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Все машины марки Aurus построены на единой модульной платформе. Лимузин и обычный седан получили название «Сенат», а большой вэн — «Арсенал». Позже появится внедорожник, который будет носить имя «Комендант». Также в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.

В свободную продажу первым поступит седан. Ожидается, что первоначально машины будут собирать партиями примерно по 200 штук в год. Предполагаемая стоимость — около 10 миллионов рублей.