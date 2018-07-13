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Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
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Новый лимузин Путина привезли в Финляндию 

Motor.ru 13 июля 2018
Фото: Motor.ru
Лимузин Владимира Путина и все автомобили марки Aurus, входящие в кортеж, доставили в Хельсинки, сообщает издание Ilta-Sanomat. Здесь пройдет встреча российского президента с Дональдом Трампом. Все машины были перевезены в Финляндию на самолете Ил-76.
Впервые бронированный лимузин показали на инаугурации президента РФ. Позже короткие варианты этой машины вместе с минивэнами сопровождения можно было увидеть на снимках случайных очевидцев, сделанных во время проезда машины около Кремля.
LASSI RINNE с сайта is.fi
Все машины марки Aurus построены на единой модульной платформе. Лимузин и обычный седан получили название «Сенат», а большой вэн — «Арсенал». Позже появится внедорожник, который будет носить имя «Комендант». Также в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.
В свободную продажу первым поступит седан. Ожидается, что первоначально машины будут собирать партиями примерно по 200 штук в год. Предполагаемая стоимость — около 10 миллионов рублей.
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