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В России посчитали все пикапы
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В России посчитали все пикапы 

Автовести 12 июля 2018
Фото: Автовести
В России на 1 января 2018 года насчитали числятся 259,3 тыс. пикапов — такие данные сообщает "Автостат". И этот объем составляет всего 0,6% от всего российского парка легковых автомобилей.
Первое место по популярности занимает Toyota Hilux: у него в России 80 тысяч владельцев. Эта модель занимает 31% всех пикапов, имеющихся в России.
На втором месте — Mitsubishi L200 с показателем 57 тысяч зарегистрированных экземпляров (доля — 22%).
Третью строчку занимает УАЗ "Пикап", но он иномарок он отстает очень сильно: ему принадлежит десятая часть российского парка пикапов в количестве 25,8 тыс. шт.
В топовую десятку самых популярных пикапов в России также вошли Volkswagen Amarok (15,2 тыс. шт.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс. шт.), Ford Ranger (11,8 тыс. шт.), Nissan Navara (11,4 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и неофициально поставляемая на наш рынок "серыми дилерами" американская Toyota Tundra (5,6 тыс. шт.).
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