В России посчитали все пикапы

В России на 1 января 2018 года насчитали числятся 259,3 тыс. пикапов — такие данные сообщает "Автостат". И этот объем составляет всего 0,6% от всего российского парка легковых автомобилей.

Первое место по популярности занимает Toyota Hilux : у него в России 80 тысяч владельцев. Эта модель занимает 31% всех пикапов, имеющихся в России.

На втором месте — Mitsubishi L200 с показателем 57 тысяч зарегистрированных экземпляров (доля — 22%).