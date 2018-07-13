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Subaru поднимет цены на Legacy и Outback
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Subaru намерена поднять цены на Legacy и Outback 

Car.ru 13 июля 2018
Фото: Car.ru
Речь идет о моделях 2019 года. Правда, с повышением стоимости покупатель получит и новые возможности.
Теперь перейдем к цифрам. Если говорить о начальном варианте обновленного Legacy, он подорожает на 375 долларов и будет по цене стартовать от 23 430 USD.
Аналогичная картина наблюдается и в отношении Outback. В среднем цена на автомобиль поднялась на 510 $ и достигла отметки в 27 320 американских долларов.
Вместе с тем подорожание компенсировано дополнительными опциями у новинок. Например, на автомобилях изначально будет установлена система помощи водителю, доступная ранее только в качестве опции.
Также машины обретут на приборной панели дисплей в пять дюймов и несколько USB разъемов. К обновлениям также можно отнести и присутствие зеркал с модной ныне функцией автоматического затемнения.
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