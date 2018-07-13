Subaru поднимет цены на Legacy и Outback

Subaru намерена поднять цены на Legacy и Outback

Речь идет о моделях 2019 года. Правда, с повышением стоимости покупатель получит и новые возможности.

Теперь перейдем к цифрам. Если говорить о начальном варианте обновленного Legacy, он подорожает на 375 долларов и будет по цене стартовать от 23 430 USD.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении Outback. В среднем цена на автомобиль поднялась на 510 $ и достигла отметки в 27 320 американских долларов.

Вместе с тем подорожание компенсировано дополнительными опциями у новинок. Например, на автомобилях изначально будет установлена система помощи водителю, доступная ранее только в качестве опции.

Также машины обретут на приборной панели дисплей в пять дюймов и несколько USB разъемов. К обновлениям также можно отнести и присутствие зеркал с модной ныне функцией автоматического затемнения.