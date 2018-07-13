Петербуржец увидел угон своего авто из окна автобуса

Житель Санкт-Петербурга, пересевший на общественный транспорт из-за угона машины, нашел свой автомобиль и угонщиков по пути на работу в автобусе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина выглянул из окна автобуса и увидел, как следом едет его ВАЗ-2105, за рулем которого находится неизвестный. Петербуржец сразу же позвонил в полицию, и уже через 15 минут машину остановили. В машине оказались подростки 17-и и 13 лет.

В полиции выяснили, что один из них — студент морского технического колледжа, а второй — приехавший из Ростова-на-Дону на каникулы школьник. Оказалось, что оба они живут неподалеку от потерпевшего.

По данным Piter.TV, угонщики сменили номера автомобиля с петербургских на волгоградские, но документов на машину у них не было.