Chevrolet Malibu позаимствует двигатель у модели Cruze

Это будет дизельный мотор, используемый на данный момент популярным Chevrolet Cruze.

Первый дебют обновленного Chevrolet Malibu состоялся минувшей осенью. Тогда специалисты обратили внимание на трансформированные передние решетку и бампер.

Однако стало известно, что моторный ряд, который планируется использовать на Malibu, пополнится еще одним представителем. И это будет дизель, на котором ездит Chevrolet Cruze.

Нынешний образец Malibu пока передвигается с камуфляжем, однако через его слой можно заметить надпись diesel на задней части кузова. Поэтому слухи нашли еще одно убедительное подтверждение.

Если говорить о дизельном моторе, то это будет турбоустановка в 1,6 литра и с мощностью 137 лошадиных сил. Среди трансмиссии на выбор представлены АКПП от 6 до 9 ступеней, а также «механика» на 6 положений.

Остается добавить, что до 2014 года Chevrolet Malibu присутствовал на российском рынке. Однако затем было принято решение продажи прекратить.