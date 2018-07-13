Ещё
Chevrolet Malibu позаимствует двигатель у модели Cruze
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chevrolet Malibu позаимствует двигатель у модели Cruze 

Car.ru 13 июля 2018
Фото: Car.ru
Это будет дизельный мотор, используемый на данный момент популярным Chevrolet Cruze.
Первый дебют обновленного Chevrolet Malibu состоялся минувшей осенью. Тогда специалисты обратили внимание на трансформированные передние решетку и бампер.
Однако стало известно, что моторный ряд, который планируется использовать на Malibu, пополнится еще одним представителем. И это будет дизель, на котором ездит Chevrolet Cruze.
Нынешний образец Malibu пока передвигается с камуфляжем, однако через его слой можно заметить надпись diesel на задней части кузова. Поэтому слухи нашли еще одно убедительное подтверждение.
Если говорить о дизельном моторе, то это будет турбоустановка в 1,6 литра и с мощностью 137 лошадиных сил. Среди трансмиссии на выбор представлены АКПП от 6 до 9 ступеней, а также «механика» на 6 положений.
Остается добавить, что до 2014 года Chevrolet Malibu присутствовал на российском рынке. Однако затем было принято решение продажи прекратить.
Car.ru: последние новости
Для BMW приготовили томограф Выяснены недостатки и достоинства Lada Priora В Японии резко упал уровень объёма автомобильных продаж
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение