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Tesla занизит самую быструю Model 3
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Tesla занизит самую быструю Model 3 

Motor.ru 13 июля 2018
Фото: Motor
Электрический седан Tesla Model 3 в «спортивном» исполнении Performance получит заниженную на 10 миллиметров подвеску и усиленные тормоза. Об этом в своем твиттере сообщил исполнительный директор марки Илон Маск.
Performance-модификация седана дебютировала в мае одновременно с обычной полноприводной версией. От обычных машин «заряженные» электрокары отличаются улучшенными динамическими характеристиками: разгон с нуля до 96 километров в час за 3,5 секунды и максимальная скорость — 249 километров в час. У обычной полноприводной Model 3 это же упражнение займет 4,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 225 километров в час.
Пакет Performance можно заказать отдельно за пять тысяч долларов. В него входят: увеличенная максимальная скорость, карбоновый спойлер, 20-дюймовые колесные диски, алюминиевые педали, красные тормозные суппорты и шины Michelin Pilot Sport 4S.
Цена Tesla Model 3 Performance в США составляет минимум 64 тысячи долларов (четыре миллиона рублей по текущему курсу).
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