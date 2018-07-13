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Представлен первый индийский гиперкар
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Представлен первый индийский гиперкар 

Motor.ru 13 июля 2018
Фото: Motor
Индийская компания Vazirani Automotive представила на Фестивале скорости в Гудвуде свою первую модель — электрический гиперкар Shul. Дизайн машины, которая пока существует только в виде полноразмерного макета, разработан в сотрудничестве с Кадзунори Ямаути, создателем серии видеоигр Gran Turismo.
В основе Vazirani Shul лежит пространственная рама из углепластика. Из этого материала выполнены и кузовные панели. Технические характеристики автомобиля пока не сообщаются. Предполагается, что в движение гиперкар будут приводить четыре электромотора (по одному на каждое колесо).
В состав силовой установки также войдет блок батарей массой 300 килограммов и микротурбогенератор. Последний разработан в Великобритании (фирма не называется) и работает на бензине.
По словам главы компании и одновременно ее шеф-дизайнера Чанки Вазирани, гиперкар предназначен для «пуристов и петролхэдов». Перед инженерами стоит задача не удивить динамическими характеристиками, а сфокусироваться на управляемости.
Производить первый индийский гиперкар планируют в Калифорнии, где расположена дизайн-студия Vazirani Automotive. Партнерами компании выступит Michelin и формульная команда Force India. Тестирование прототипа Shul начнется уже в текущем году.
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