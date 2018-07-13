Ещё
В Крыму открылась первая АЗС для электромобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крыму открылась первая АЗС для электромобилей 

ТАСС 13 июля 2018
Фото: РИА Новости
Первая заправка для электромобилей открылась в Севастополе в пятницу, сообщил журналистам в ходе церемонии открытия губернатор Дмитрий Овсянников.
"Это первая заправка в Крыму, где можно зарядить электромобиль. Для Севастополя это означает, что мы тоже не находимся далеко от высоких технологий. Город закупил большое количество троллейбусов электрофицированных, закупаем автобусы на газовом топливе. Все это говорит о повышении качества инфраструктуры Севастополя", — сказал он.
Как сообщил директор ООО "Крым-Ойл" (входит в группу компаний "ТЭС") Андрей Олейник, сейчас в Севастополе порядка 10-15 электромобилей, которые пока заряжаются в домашних условиях. Он также добавил, что в первые три месяца владельцы электромобилей смогут "заправлять" свои машины бесплатно.
ТАСС: последние новости
Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей WSJ: главу Fiat Chrysler отстранят по состоянию здоровья Пробка в 10 км образовалась на МКАД из разгерметизировавшейся автоцистерны с кислотой
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение