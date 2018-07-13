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UAZ остановил разработку нового «Патриота»
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UAZ остановил разработку нового «Патриота» 

Motor.ru 13 июля 2018
Фото: Motor
Ульяновский автозавод приостановил разработку внедорожника Patriot следующего поколения на неопределенный срок. Как сообщает «Российская газета», это связано с недостатком финансирования.
По предварительной информации, новый «Патриот» должен получить новый кузов, раму, подвеску, рулевое управление и силовую установку. Проработкой технической начинки и дизайна будущего автомобиля компания UAZ занималась совместно с центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета.
На данный момент производитель занимается подготовкой к выпуску обновленного «Патриота». В сентябре внедорожник получит улучшенную систему охлаждения двигателя, а в марте 2019-го — шестиступенчатый «автомат» французской компании Punch Powertrain и новый 2,7-литровый бензиновый агрегат, выдающий 150 сил.
Помимо «Патриота» следующего поколения, UAZ также намерен подготовить кроссовер. Однако появится он не ранее 2022 года. Модель будет унифицирована с машинами проекта «Кортеж», а в ее оснащение войдет бензиновый турбомотор.
До этого у модели появилась экспедиционная спецверсия, подготовленная для тяжелого бездорожья, и футбольный вариант, выпущенный к чемпионату мира.
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