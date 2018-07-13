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Jaguar придумал название для нового спорткара
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Jaguar придумал название для нового спорткара 

Motor.ru 13 июля 2018
Фото: Motor
Компания Jaguar зарегистрировала в европейском патентном бюро торговую марку J-Type. По данным издания AutoGuide, новая модель может стать потенциальным преемником спорткара F-Type.
В 2016 году главный дизайнер Jaguar Ян Каллум в интервью изданию Road & Track заявил, что модель, которая придет на смену F-Type может стать среднемоторным спорткаром — именно такой была начальная концепция «эф-тайпа».
Еще один вариант — под именем J-Type британский производитель выпустит роскошный «гранд турер» с посадочной формулой 2+2. О возможности появления такой машины в линейке также говорил Каллум. Компания также рассматривает идею выпуска электрического гиперкара.
На сегодняшний день в модельном ряду Jaguar присутствуют кроссоверы E-Pace, F-Pace, электрический i-Pace, спорткар F-Type, а также седаны XE, XF (в зависимости от рынка доступен также в кузове «универсал») и XJ.
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