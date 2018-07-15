В России резко упал спрос на седаны

Согласно отчету аналитиков, на российском авторынке с начала 2018 года наблюдается резкое падение спроса на автомобили в кузове «седан». Так, за пять первых месяцев текущего года на долю таких машин пришлось всего 33,6% от общего числа реализованных новых легковушек в РФ (годом ранее был 37,6%).

При этом за отчетный период доля автомобилей в кузове «универсал» в России выросла на 5 процентов — до 49,4 процентов.

Во многом популярность универсалов обусловлена растущим спросом в стране автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), которые имеют именно такой тип кузова. Доля хэтчбеков в России за пять первых месяцев 2018 года практически не изменилась — 16,7% (+0,7%).

Несмотря на падение объемов продаж седанов в стране, автомобили с этим типом кузова по-прежнему остаются самыми распространенными в России (45% от общего числа зарегистрированных легковушек в РФ).