Составлен ТОП-3 самых надежных японских моторов

Японские автомобили по-праву считаются одними из лучших в мире. Их ценят за качество сборки, а также за надежность. Зарубежные автомобильные издания составили ТОП-3 самых качественных и надежных японских моторов за последнее время.

Первую строчку этого рейтинга эксперты отдали движку Honda K20 VTEC, ранее устанавливавшемуся на хэтчбек Honda Civic Type-R. Этот 2-литровый агрегат, выдающий 225 лошадиных сил, помимо высокой мощности мог похвастаться еще и великолепной надежностью. Кроме того, данный двигатель устанавливали не только в японские «Хонды», но и в модель Lotus Elise

Второе место в списке самых лучших японских моторов занимает двигатель Nissan SR20VET. В самой производительной версии этот агрегат выдает 276 лошадиных сил, однако «тюнеры» научились выжимать из него гораздо больше мощности.

Первую тройку замыкает еще один легендарный двигатель — Toyota 2JZ-GTE. Этот мотор «Тойота» задействовала во множестве своих автомобилей. Ряд тюнинг-ателье удавалось «раскачать» его до сумасшедшей мощности около 1 тысячи лошадиных сил.