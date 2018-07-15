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Составлен ТОП-3 самых надежных японских моторов
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Составлен ТОП-3 самых надежных японских моторов 

Daily-Motor 15 июля 2018
Фото: daily-motor.ru
Японские автомобили по-праву считаются одними из лучших в мире. Их ценят за качество сборки, а также за надежность. Зарубежные автомобильные издания составили ТОП-3 самых качественных и надежных японских моторов за последнее время.
Первую строчку этого рейтинга эксперты отдали движку Honda K20 VTEC, ранее устанавливавшемуся на хэтчбек Honda Civic Type-R. Этот 2-литровый агрегат, выдающий 225 лошадиных сил, помимо высокой мощности мог похвастаться еще и великолепной надежностью. Кроме того, данный двигатель устанавливали не только в японские «Хонды», но и в модель Lotus Elise.
Второе место в списке самых лучших японских моторов занимает двигатель Nissan SR20VET. В самой производительной версии этот агрегат выдает 276 лошадиных сил, однако «тюнеры» научились выжимать из него гораздо больше мощности.
Первую тройку замыкает еще один легендарный двигатель — Toyota 2JZ-GTE. Этот мотор «Тойота» задействовала во множестве своих автомобилей. Ряд тюнинг-ателье удавалось «раскачать» его до сумасшедшей мощности около 1 тысячи лошадиных сил.
Отдельного упоминания удостоен силовой агрегат Toyota 3S-GTE, который разрабатывали совместными усилиями бренды Yamaha и Toyota 3UZ-FE. Его японцы использовали на автомобилях марки Lexus.
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