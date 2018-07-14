За «Кортежами» выстраивается очередь

За рубежом заинтересовались «Кортежами», заявил разработчик

Зарубежные страны демонстрируют интерес к автомобилям проекта "Кортеж", сообщил журналистам профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке проекта "Кортеж".

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что фонд обороны, безопасности и развития компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж" и вложит в него 110 миллионов евро.

"Я думаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что наш президент показывал (автомобиль — ред.) руководителю Арабских Эмиратов, пригласил его в машину посидеть, и так далее. Страна богатая, очень много людей, которые готовы были бы такого класса автомобили покупать, смотреть", — отметил Боровков.

"Сейчас будет встреча с (президентом США Дональдом) Трампом в Хельсинки. Туда вывезли автомобиль, и финские СМИ дали эту информацию, видео. Это тоже стимулирует интерес, что он (автомобиль — ред.) впервые вышел за рамки РФ ", — добавил он.

Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.

Седьмого мая Владимир Путин на церемонии инаугурации проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине проекта "Кортеж".

Ранее Боровков заявлял, что бизнесмены, в том числе иностранные, интересуются автомобилями Aurus, и выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. По сравнению с лимузином эти модели будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся, отметил он.