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За «Кортежами» выстраивается очередь
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За рубежом заинтересовались «Кортежами», заявил разработчик 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Зарубежные страны демонстрируют интерес к автомобилям проекта "Кортеж", сообщил журналистам профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке проекта "Кортеж".
Ранее Минпромторг РФ сообщил, что фонд обороны, безопасности и развития компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж" и вложит в него 110 миллионов евро.
"Я думаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что наш президент показывал (автомобиль — ред.) руководителю Арабских Эмиратов, пригласил его в машину посидеть, и так далее. Страна богатая, очень много людей, которые готовы были бы такого класса автомобили покупать, смотреть", — отметил Боровков.
"Сейчас будет встреча с (президентом США Дональдом) Трампом в Хельсинки. Туда вывезли автомобиль, и финские СМИ дали эту информацию, видео. Это тоже стимулирует интерес, что он (автомобиль — ред.) впервые вышел за рамки РФ ", — добавил он.
Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.
Седьмого мая Владимир Путин на церемонии инаугурации проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине проекта "Кортеж".
Ранее Боровков заявлял, что бизнесмены, в том числе иностранные, интересуются автомобилями Aurus, и выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. По сравнению с лимузином эти модели будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся, отметил он.
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