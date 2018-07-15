Datsun представила новый вариант внедорожника Cross

Обновленный китайский Datsun Cross имеет добавленные спортивные черты.

Под этим подразумеваются прибавление к кузову ряда аэродинамических компонентов, заднего массивного спойлера и придание автомобилю «гоночной» окраски. Впечатление от внешнего вида Cross усиливают 4 светодиодных светильника, расположенных на переднем бампере и решетке радиатора.

Новинку решили оснастить традиционным для данной модели двигателем в 1,2 литра и мощностью 78 "лошадей". В свою очередь, отвечать за стабильную работу трансмиссии будет вариатор CVT.

Дополнениями к комплектации кроссовер обязан премиальному образцу исходной модели. Поэтому появились кнопка пуска мотора, усовершенствованная мультимедийная система, люк на крыше и подушки безопасности в салоне.

Несмотря на спортивную внешность, Datsun Cross не предназначен для реальных заездов. Его будут использовать на презентациях, прочих маркетинговых акциях.