Ещё
Datsun представила новый вариант внедорожника Cross
Далее:
Читайте также:
Ещё

Datsun представила новый вариант внедорожника Cross 

Car.ru 15 июля 2018
Фото: Car.ru
Обновленный китайский Datsun Cross имеет добавленные спортивные черты.
Под этим подразумеваются прибавление к кузову ряда аэродинамических компонентов, заднего массивного спойлера и придание автомобилю «гоночной» окраски. Впечатление от внешнего вида Cross усиливают 4 светодиодных светильника, расположенных на переднем бампере и решетке радиатора.
Новинку решили оснастить традиционным для данной модели двигателем в 1,2 литра и мощностью 78 "лошадей". В свою очередь, отвечать за стабильную работу трансмиссии будет вариатор CVT.
Дополнениями к комплектации кроссовер обязан премиальному образцу исходной модели. Поэтому появились кнопка пуска мотора, усовершенствованная мультимедийная система, люк на крыше и подушки безопасности в салоне.
Несмотря на спортивную внешность, Datsun Cross не предназначен для реальных заездов. Его будут использовать на презентациях, прочих маркетинговых акциях.
Car.ru: последние новости
Выяснены недостатки и достоинства Lada Priora Для BMW приготовили томограф Aston Martin работает над кроссовером DBX
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение