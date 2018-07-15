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Названа пятерка лучших кроссоверов для девушек
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Названа пятерка лучших кроссоверов для девушек 

ТК «Звезда» 15 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты составили рейтинг наиболее подходящих кроссоверов для современных девушек.
Эксперты составили список лучших кроссоверов для девушек. При составлении рейтинга они руководствовались несколькими параметрами: дизайн автомобиля, наличие автоматической коробки передач, систем безопасности и помощи водителю, точность рулевого управления, а также удобство для перевозки детей. Пятерка лучших транспортных средств для девушек была опубликована на портале CarsWeek.
На первое место специалисты поставили Toyota RAV4, который, по мнению издания, обладает хорошим соотношением цена-качество и удобен в использовании, а также обладает отличной системой безопасности.
Далее в рейтинге расположился еще один кроссовер компании Toyota модели C-HR. Эксперты отметили интересный дизайн и невысокую стоимость машины.
Третье место занимает Nissan Juke. Он получил «бронзу» за необычный дизайн и широкие возможности персонализации.
Еще одним интересным вариантом для девушек эксперты посчитали Mitsubishi ASX. Отмечается, что он обладает ярким дизайном и удобен в использовании. Однако по безопасности автомобиль уступает вышеназванным моделям.
Замыкает пятерку французский автомобиль Peugeot 3008. Издание подчеркнуло, что автомобиль отлично технически оснащен и при этом достаточно элегантен, чем может понравится многим девушкам.
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