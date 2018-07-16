Россияне останутся без Lada Priora

Со следующей недели "АвтоВАЗ" прекращает выпуск самой популярной своей модели Lada Priora. В пятницу, 13 июля, с конвейера сошел последний кузов "Приоры", который работники украсили воздушными шарами и соответствующей надписью, сообщает Drom.ru. Собирать запчасти для бестселлера АвтоВАЗа будут еще несколько дней, а потом работников переведут на другие линии.

Некоторое время назад в базе Росстандарта появилось новое ОТТС на Lada Priora, действительное до конца 2019 года. Тогда многие СМИ сообщили, что АвтоВАЗ продлевает жизнь своей самой популярной модели. Но как оказалось, новая дата на сертификате одобрения появилась из-за технической ошибке. Сейчас же завод намерен сосредоточиться на выпуске моделей Granta и Kalina в рестайлинговой версии в X-стиле.

Lada Priora является наиболее продаваемым автомобилем в серии. Она появилась на рынке весной 2007 года. Спустя два года автомобиль стал самым популярным в России.