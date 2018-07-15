Медведь атаковал машину

Видео из Камчатского края набирает популярность в соцсетях. Медведь пытается вскрыть оставленный хозяином на обочине Subaru Forester на глазах у владельца машины.

Тому не остается ничего иного, кроме как снимать происходящее на телефон. Косолапый не смог открыть дверь, однако залез на крышу и до последнего пытался проникнуть внутрь.

В краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира местным СМИ рассказали, что медведь совсем юный — около 2 лет от роду. Они предположили, что в машине была какая-то сильно пахнущая еда, которую учуял хищник, поэтому он и заинтересовался автомобилем.

К счастью, он не заинтересовался хозяином машины.