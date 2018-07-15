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У Kia Stinger возникли неожиданные проблемы
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У Kia Stinger возникли неожиданные проблемы 

Car.ru 15 июля 2018
Фото: Car.ru
Речь идет о возможном повреждении покрытия у некоторых автомобилей, поставляемых в США и другие страны.
Неприятности могут подстерегать владельцев Kia Stinger, заказавших для себя вариант кузова с цветовым исполнением Sunset Yellow. Таких машин только на американский континент приехало 400 единиц.
Дефект заключается в том, что желтое лакокрасочное покрытие кузова может разрушаться, трескаться. Поэтому Kia на данный момент приостановила по всему миру прием заявок на машины в цвете Sunset Yellow.
В южнокорейской компании ситуацию объясняют низким качеством краски, используемой в составе покрытия. Один из ее компонентов — масло имеет существенные недостатки, что и привело к возникновению проблемы.
На уже проданных автомобилях брак устранят за счет изготовителя. Более того, на отреставрированное покрытие Kia обязуется предоставить пожизненные гарантийные обязательства.
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