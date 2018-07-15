У Kia Stinger возникли неожиданные проблемы

Речь идет о возможном повреждении покрытия у некоторых автомобилей, поставляемых в США и другие страны.

Неприятности могут подстерегать владельцев Kia Stinger , заказавших для себя вариант кузова с цветовым исполнением Sunset Yellow. Таких машин только на американский континент приехало 400 единиц.

Дефект заключается в том, что желтое лакокрасочное покрытие кузова может разрушаться, трескаться. Поэтому Kia на данный момент приостановила по всему миру прием заявок на машины в цвете Sunset Yellow.

В южнокорейской компании ситуацию объясняют низким качеством краски, используемой в составе покрытия. Один из ее компонентов — масло имеет существенные недостатки, что и привело к возникновению проблемы.

На уже проданных автомобилях брак устранят за счет изготовителя. Более того, на отреставрированное покрытие Kia обязуется предоставить пожизненные гарантийные обязательства.