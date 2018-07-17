Volvo хочет «уничтожить» Tesla Model 3

В скором будущем Volvo планирует вывести на рынок электрокар, сопоставимый по характеристикам с Tesla Model 3.

Скорее всего, речь о модели Polestar 2. Первый гибридный Polestar уже появился в продаже, однако не пользуется особо заметным спросом из-за солидной цены в 155 тысяч долларов.

Однако в Volvo не опустили руки и готовят к дебюту представителя семейства Polestar 2. Ожидается, что дебют электрокара может состояться на автосалоне в Женеве уже в будущем году.

Пока сведения о будущей новинке ограничены. Не исключено, что она возьмет на вооружение новые платформу и дизайн.

Относительно электроустановки также информация пока отсутствует. Предположительно электродвигатель будет питаться от аккумулятора, способного обеспечить пробег в 500 километров.

Если догадки подтвердятся, то Polestar 2 сравняется по показателям выносливости с той самой Tesla Model 3. При этом у представителя Volvo (который сопоставим с Tesla) аккумулятор будет меньшим по объему.