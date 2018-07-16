Ещё
В Алтайском крае выявлено самое дешевое дизельное топливо в Сибири
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Алтайском крае выявлено самое дешевое дизельное топливо в Сибири 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Цена за литр составляет 43,89 руб.
Согласно данным за июнь 2018 года, которые опубликовал Новосибирскстат, самые высокие цены на все виды топлива в Республике Тыва, самые низкие цены на бензин Аи-92 и Аи-95 наблюдаются в Томской области, Аи-98 — Хакасии, газовое моторное топливо — в Омской области и дизельное — в Алтайском крае.
Так, литр бензина Аи-92 в нашем регионе не из дешевых — 40, 65 руб. Более приемлемые цены в Томской (40,08 руб.), Омской (40,31 руб.), Новосибирской (40,35 руб.), Кемеровской областях (40,22 руб.), в Хакасии (40,56 руб.) и Бурятии (40,28 руб.). Бензин марки Аи-95 можно купить в нашем регионе за 42,42 руб. Дешевле только в Хакасии (42,31 руб.) и Томской области (42,11 руб.). Литр бензина Аи-98 стоит в Алтайском крае 46,70 руб. Цена ниже только в Республике Хакасия (45,29 руб.), Бурятии (45,84 руб.), Иркутской (45,68 руб.), Омской (46,29 руб.), Томской областях (46,37 руб.).
АиФ — Алтай: последние новости
Пассажирский автобус полностью сгорел на трассе в Алтайском крае Организация движения изменится на перекрестке пр. Ленина-ул. Ползунова В Барнауле на парковке у ТЦ в автомобиле умер мужчина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет очередной резкий рост цен на авто
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства40
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Премиальные и ненадежные
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение