В Алтайском крае выявлено самое дешевое дизельное топливо в Сибири

Цена за литр составляет 43,89 руб.

Согласно данным за июнь 2018 года, которые опубликовал Новосибирскстат, самые высокие цены на все виды топлива в Республике Тыва, самые низкие цены на бензин Аи-92 и Аи-95 наблюдаются в Томской области, Аи-98 — Хакасии, газовое моторное топливо — в Омской области и дизельное — в Алтайском крае.

Так, литр бензина Аи-92 в нашем регионе не из дешевых — 40, 65 руб. Более приемлемые цены в Томской (40,08 руб.), Омской (40,31 руб.), Новосибирской (40,35 руб.), Кемеровской областях (40,22 руб.), в Хакасии (40,56 руб.) и Бурятии (40,28 руб.). Бензин марки Аи-95 можно купить в нашем регионе за 42,42 руб. Дешевле только в Хакасии (42,31 руб.) и Томской области (42,11 руб.). Литр бензина Аи-98 стоит в Алтайском крае 46,70 руб. Цена ниже только в Республике Хакасия (45,29 руб.), Бурятии (45,84 руб.), Иркутской (45,68 руб.), Омской (46,29 руб.), Томской областях (46,37 руб.).