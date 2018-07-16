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Песков рассказал о будущем «Кортежа»
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Песков: лимузинами «Кортеж» станут пользоваться главы других государств 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
География использования лимузинов проекта "Кортеж" главами государств станет шире, как только их производство станет более массовым, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это новые автомобили, они выпускаются штучно, это не массовое производство, хотя уже осенью компания начинает принимать заказы на серийные машины, которые с нового года выйдут в продажу. По мере того, как все больше производится лимузинов, которые способны перевозить глав государств, соответственно, будет и больше возможностей для использования этих машин на более широкой географии", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.
Финские СМИ на минувшей неделе сообщили, что в страну прибыл новый лимузин Путина. Это произошло в преддверии намеченного на понедельник саммита лидеров РФ и США.
Песков не стал отвечать на вопрос, какой машиной будет пользоваться глава РФ в этой поездке.
"Вы увидите", — сказал он.
Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.
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