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Аварий с пьяными водителями стало меньше в России
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Аварий с пьяными водителями стало меньше в России 

360tv.ru 17 июля 2018
Фото: ТАСС
Количество ДТП по вине нетрезвых водителей снизилось в России на 20%. Данные на период с января по май 2018 года привели в ГИБДД, передает газета «Известия».
Инспекторы зафиксировали 3,5 тысячи аварий за пять месяцев текущего года. Статистика улучшилась по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, которая была на уровне 4,4 тысяч.
В ведомстве также отметили, что предотвращать опасные случаи помогают законопослушные граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей через социальные сети и мессенджеры в специальных группах ГИБДД.
Накануне стало известно, что капитальный ремонт дорог привел к сокращению числа аварий на российских федеральных трассах. Погибших стало меньше на 3,5%.
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