Аварий с пьяными водителями стало меньше в России

Количество ДТП по вине нетрезвых водителей снизилось в России на 20%. Данные на период с января по май 2018 года привели в ГИБДД , передает газета «Известия»

Инспекторы зафиксировали 3,5 тысячи аварий за пять месяцев текущего года. Статистика улучшилась по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, которая была на уровне 4,4 тысяч.

В ведомстве также отметили, что предотвращать опасные случаи помогают законопослушные граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей через социальные сети и мессенджеры в специальных группах ГИБДД.

Накануне стало известно, что капитальный ремонт дорог привел к сокращению числа аварий на российских федеральных трассах. Погибших стало меньше на 3,5%.