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Россию ждет очередной резкий рост цен на авто
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Россию ждет очередной резкий рост цен на автомобили 

Daily-Motor 16 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Российский авторынок готовится к очередному скачку цен на новые машины, связанному с отменой льготного режима ввоза автокомпонентов для российских заводов. С июля российские предприятия, собирающие автомобили, будут платить за импортные детали в разы большую пошлину, чем это было раньше. Естественно, как это обычно и происходит, все издержки будут переложены на плечи покупателей.
Данный фактор усилит итак активный процесс подорожания новых легковых автомобилей в России, который происходит даже в так называемый «тихий сезон» (летом), в то время как в предыдущие годы в теплые месяцы наблюдались стабильные цены на машины.
Напомним, что за первое полугодие 2018 года стоимость новых легковушек в РФ выросла на 4,5%. С начала кризиса в 2014 году по статистике новые легковые автомобили в России подорожали в среднем на 59%.
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