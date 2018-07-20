Старые автомобили вытеснят новые с дорог Москвы

В центре Москвы 20, 21 и 22 июля движение будет ограничено в связи с подготовкой и проведением «ГУМ-авторалли». Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает ТАСС.

Дороги полностью перекроют на Биржевой площади с 00:01 20 июля до 16:00 21 июля и 22 июля с 01:00 до 05:00. На улице Ильинка от Биржевой до Красной площади движение ограничат с 00:01 до 16:00 21 июля и с 01:00 до 05:00 22 июля.