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Топовый XC90 для России оценили в 8,5 млн рублей
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«Вольво» оценила топовый Volvo XC90 для России в 8,5 млн рублей 

«Автостат Инфо» 18 июля 2018
Фото: Volvo
Известно, что первые флагманские кроссоверы доберутся до российских покупателей к декабрю этого года. Продажи этого кроссовера в России Volvo осуществляет через пять дилерских автоцентров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.
Сообщается, что кроссовер Volvo XC90 Exellence будет поставляться в Россию в гибридной версии. Такая комплектация имеет полный привод и оборудуется 2,0-литровым 320-сильным мотором Drive-E и электродвигателем на 87 л.с., в паре с которыми работает 8-скоростная АКПП.
Топовый Volvo XC90 Exellence получил отделку натуральной кожей и деревянными вставками, улучшенную шумоизоляцию, сенсорные экраны в подголовниках сидений и на центральной консоли, а также премиальную аудиосистему и другие опции. В автомобиле есть даже подстаканники с обогревом и охлаждением и еще предусмотрены бокалы ручной работы. Напомним, что Volvo XC90 имеет четырехместный салон, в автомобиле предусмотрена такая компоновка, при которой пассажиры заднего ряда имеют индивидуальные сидения.
drive.ru
На российском авторынке, согласно данным «Автостат Инфо», за январь-май 2018 года было продано 2702 автомобилей Volvo (+23%), включая и 833 ед. Volvo XC90 (+63%).
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