ТОП-5 страшных ошибок при замене масла

Портал 32CARS.ru составил список самых распространенных и «страшных» ошибок, которые совершают автомобилисты при замене масла в двигателе.

По мнению опрошенных изданием экспертов, самое большое заблуждение — это замена масла по рекомендациям автопроизводителя. Заводские испытания проводятся в «идеальных условиях», а в реальной жизни масло менять стоит каждые десять тысяч километров или 7,5 тысячи километров (или при тяжелых эксплуатационных условиях).

На втором месте в рейтинге ошибок — замена масла раз в год, даже если машина простояла все это время в гараже. Сторонники этого мифа утверждают, что масло в неработающем двигателе «окисляется» при контакте с воздухом. На самом деле в стоящей машине масло взаимодействует с воздухом так же, как и при постоянной эксплуатации.

На третье место попали водители, которые меняют масло только тогда, когда его уровень достиг минимума. В действительности это вредит мотору.

Четвертая ошибка — смешивание разных масел. Эксперты советуют учитывать вязкость масла, не занижать и не завышать ее, а также не мешать синтетику с другими маслами.

Замыкает топ-5 несоблюдение технологии замены масла. Менять масло следует, учитывая рекомендуемый объем и смазывая «определенные элементы мотора».