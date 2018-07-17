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ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
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ТОП-5 страшных ошибок при замене масла 

Рамблер 17 июля 2018
Фото: depositphotos.com
Портал 32CARS.ru составил список самых распространенных и «страшных» ошибок, которые совершают автомобилисты при замене масла в двигателе.
По мнению опрошенных изданием экспертов, самое большое заблуждение — это замена масла по рекомендациям автопроизводителя. Заводские испытания проводятся в «идеальных условиях», а в реальной жизни масло менять стоит каждые десять тысяч километров или 7,5 тысячи километров (или при тяжелых эксплуатационных условиях).
На втором месте в рейтинге ошибок — замена масла раз в год, даже если машина простояла все это время в гараже. Сторонники этого мифа утверждают, что масло в неработающем двигателе «окисляется» при контакте с воздухом. На самом деле в стоящей машине масло взаимодействует с воздухом так же, как и при постоянной эксплуатации.
На третье место попали водители, которые меняют масло только тогда, когда его уровень достиг минимума. В действительности это вредит мотору.
Четвертая ошибка — смешивание разных масел. Эксперты советуют учитывать вязкость масла, не занижать и не завышать ее, а также не мешать синтетику с другими маслами.
Замыкает топ-5 несоблюдение технологии замены масла. Менять масло следует, учитывая рекомендуемый объем и смазывая «определенные элементы мотора».
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