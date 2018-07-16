Мировых лидеров пересаживают на «Кортежи»

Лимузинами «Кортеж» станут пользоваться главы других государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Казалось бы, это отличная новость для отечественного автопрома.

Но с чего российские производители взяли, что их диковинку кто-то захочет приобрести? News.ru узнал, на каких автомобилях предпочитают передвигаться мировые лидеры и сравнил их характеристики с «Кортежами», чтобы выяснить преимущества и недостатки отечественных лимузинов.

Слабоумие и отвага

Проект «Кортеж» — семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся под брендом Aurus. Название возникло из сочетания первых слогов слов Aurum (золото) и Russia.

Лидеры государств предпочитают поддерживать отечественный автопром, если таковой существует. Хотя создатели «Кортежей» довольно мутно обозначили будущие рынки сбыта, они озвучили планы об экспорте машин в Китай и арабские страны.

Богатые шейхи могут позволить себе купить российскую диковинку, только чтобы пополнить свои коллекции автомобилей. А почему бы и нет? С китайцами сложнее. Товарищ Си Цзиньпин предпочитает перемещаться на отечественном лимузине FAW Hong Qi HQE.

Автомобиль был разработан ещё в 2009 году, но серийное производство началось только в 2013 году. Линейка HQE включает в себя три автомобиля, различных по размерам и степени комфорта: Hong Qi L5 — эдакое такси для высокопоставленных гостей КНР, HQE L7 — автомобиль для китайских чиновников и Hong Qi HQE L9 — лимузин генсека с удлинённой базой, в котором задний диван заменён троном, и люком над креслом, чтобы национальный лидер мог в полный рост встать и покрасоваться перед народом.

Лимузин Си Цзиньпина в длину достигает 6,4 метра, а весит порядка 4,5 тонны из-за брони. В движение шайтан-машину приводит двигатель мощностью 476 лошадиных сил. При таком раскладе едва ли Китай заинтересуется «Кортежами». На фига козе баян, как говорится.

Губа не дура

Сначала ожидалось, что стоимость обычного Aurus Сенат в кузове седан составит порядка 100 тысяч долларов — 6 миллионов рублей с копейками. Конечно, президентский лимузин в бронированной модификации обойдётся существенно дороже. Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что представительские «Кортежи» будут стоить как минимум на 20% дешевле, чем Роллс-Ройс или Бентли . Уточнения, с какими конкретно моделями шло сравнение, не было.

Теперь же выяснилось, что ценник серийно выпускаемого автомобиля марки Aurus превысит отметку в 10 миллионов рублей. Если посмотреть на автомобили глав государств, по-видимому, говоря о Rolls-Royce и Bentley, Мантуров имел в виду машины королевы Великобритании Елизаветы II

Старушка обожает свои Rolls-Royce Phantom VI и Bentley Arnage Red Label. Обе машины породил британский автопром, а стоимость каждой меньше 10 миллионов рублей. Ответ на вопрос, нужен ли королеве «Кортеж», тоже вполне очевиден.

Беззащитный «Кортеж»

Может быть, у Aurus какие-то нереальные современные характеристики? Тоже нет. Президентский лимузин — самый длинный в мире. Но на этом, пожалуй, отличительные черты заканчиваются. Дизайном «Кортеж» напоминает версию гибрида тех же Rolls-Royce и Bentle.

Вес президентского авто — 6,5 тонн. Сдвинуться с места машину заставят 860 лошадиных сил. Но это только в планах, пока «Кортеж» ползает с помощью 598 лошадок. В создании силовой установки российские специалисты попросили помощи у мастеров из Porsche . Своими силами отечественные производители не справились.

По сути, проект Aurus «Кортеж» выдал лишь страшную громоздкую копию Rolls-Royce Phantom. Причём российские производители снабдили свою новинку «фишками», которые применялись ещё в конце 90-х. К слову, в ожидании трампмобиля новый президент США вынужден довольствоваться лимузином Барака Обамы

Cadillac One «Зверь» весит более 8 тонн. Кстати, из-за этого возникают большие вопросы к создателям «Кортежа», явно сэкономившим на бронировке автомобиля, раз он, будучи крупнее, сильно уступает «Зверю» в весе.

Длина лимузина президента США достигает 5,5 метров. На случай химической атаки в машине есть баллоны с кислородом. «Зверь» готов к апокалипсису: он оснащён современной системой фильтрации воздуха, ружьями для обороны и слезоточивым газом. Если вдруг злоумышленники ранят президента, то для него в лимузине всегда найдётся свежая кровь с его группой для переливания.

Даже Лукашенко круче