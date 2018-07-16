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Новый BMW X5 в рублях: «Сколько, сколько?»
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Названы рублёвые цены нового поколения кроссовера BMW X5 

Wroom.ru 16 июля 2018
Фото: Wroom.ru
Российское представительство марки BMW объявило цены на кроссовер BMW X5 нового поколения, впервые представленный в июне этого года.
Новый "икс-пятый" стал ещё дороже: базовая версия xDrive30d с шестицилиндровым турбодизелем объёмом три литра и мощностью 249 л. с. оценена в 4 590 000 рублей. Цены на кроссоверы прежнего поколения стартуют с отметки четыре миллиона рублей.
За 4 760 000 рублей дилеры предложат бензиновый BMW X5 xDrive40i с трёхлитровым турбомотором, развивающим 340 сил. А модификация xDrive50i, оснащённая двигателем V8 4.4 мощностью 462 л. с., стоит 5 440 000 рублей.
Самый дорогой вариант — BMW X5 M50d, под капотом у которого стоит трёхлитровый дизель с четырьмя турбокомпрессорами, форсированный до 400 л. с. Цена такого автомобиля составляет 5 590 000 рублей.
Новый BMW X5 спроектирован на модульной платформе CLAR. Длина автомобиля увеличилась на 36 мм по сравнению с предшественником — до 4922 мм, стал больше и размер колёсной базы. Все версии комплектуются восьмиступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией. А за доплату теперь предлагается пневмоподвеска всех колёс (раньше она была доступна только для задней оси).
Выпускать автомобили, как и прежде, будут на заводе в США. Поставки на российский рынок начнутся только в ноябре этого года.
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