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Два моста разведут в Калининграде в ночь на 17 июля
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Два моста разведут в Калининграде в ночь на 17 июля 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Два моста будут разведены в Калининграде в ночь с понедельника на вторник, сообщает пресс-службе городской администрации.
С 00:00 до 5:00 нельзя будет проехать по Высокому мосту (на улице Октябрьской), а также по Юбилейному (у Рыбной деревни на улице Эпроновской). В это время по Преголе будут проходить водолазное и исследовательское суда.
Напомним, что мост «Юбилейный» у «Рыбной деревни» — пешеходный, а мост «Высокий» через реку Преголя про ул. Октябрьской — автомобильный. Поэтому планировать свои маршруты заранее нужно всем участникам дорожного движения.
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