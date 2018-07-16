Два моста разведут в Калининграде в ночь на 17 июля

Два моста будут разведены в Калининграде в ночь с понедельника на вторник, сообщает пресс-службе городской администрации.

С 00:00 до 5:00 нельзя будет проехать по Высокому мосту (на улице Октябрьской), а также по Юбилейному (у Рыбной деревни на улице Эпроновской). В это время по Преголе будут проходить водолазное и исследовательское суда.

Напомним, что мост «Юбилейный» у «Рыбной деревни» — пешеходный, а мост «Высокий» через реку Преголя про ул. Октябрьской — автомобильный. Поэтому планировать свои маршруты заранее нужно всем участникам дорожного движения.