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В России снизился «средний чек» за нарушение ПДД
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В России снизился «средний чек» за нарушение ПДД 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По итогам первого полугодия 2018 года средняя сумма штрафа сократилась на 13%, до 521 рубля, сообщают "Известия" со ссылкой на крупнейшие банки страны, через которые проходят платежи.
Для сравнения, в прошлом году «средний чек» составлял 599 рублей. В списке регионов с наибольшим средним штрафом оказались Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Волгоградская и Ульяновская области, указывает издание.
Эксперты связывают снижение «среднего чека» с распространенной практикой оплачивать штрафы в 20-дневный период со скидкой 50%. Об этом свидетельствует то, что средняя скорость оплаты в первом полугодии текущего года сократилась более чем в два раза — с 96 дней до 33 дней. Льготами при оплате штрафов чаще всего пользуются жители Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга и Башкирии.
Кроме того, специалисты обратили внимание на приближение среднего платежа к минимальному размеру штрафа, что указывает на снижение количества грубых нарушений ПДД.
Как сообщал «Авторамблер», ранее Дмитрий Медведев распорядился продлить скидки на штрафы: автомобилисты смогут увеличить льготный период оплаты штрафов ГИБДД в случае неполучения постановления о нарушении в установленный срок. Соответствующий законопроект, содержащий поправки в ст. 31.8 и ст. 32.2 КоАП РФ, был внесен в Госдуму в начале июня.
Фото: РИА «Новости» / Илья Питалев
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