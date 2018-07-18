В России снизился «средний чек» за нарушение ПДД

По итогам первого полугодия 2018 года средняя сумма штрафа сократилась на 13%, до 521 рубля, сообщают "Известия" со ссылкой на крупнейшие банки страны, через которые проходят платежи.

Для сравнения, в прошлом году «средний чек» составлял 599 рублей. В списке регионов с наибольшим средним штрафом оказались Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Волгоградская и Ульяновская области, указывает издание.

Эксперты связывают снижение «среднего чека» с распространенной практикой оплачивать штрафы в 20-дневный период со скидкой 50%. Об этом свидетельствует то, что средняя скорость оплаты в первом полугодии текущего года сократилась более чем в два раза — с 96 дней до 33 дней. Льготами при оплате штрафов чаще всего пользуются жители Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга и Башкирии.

Кроме того, специалисты обратили внимание на приближение среднего платежа к минимальному размеру штрафа, что указывает на снижение количества грубых нарушений ПДД.