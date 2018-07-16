На Крымском мосту опять затор 

На Крымском мосту образовался затор из-за съемок клипа группы «Любэ».
О съемках клипа на мосту сообщил Информационный центр Крымского моста. Съемочная группа работала на фарватерном участке моста, где потоки машин проезжают под сводами арки.
Днем 18 июля движение по мосту осуществлялось с ограничениями движения по направлению в Крым.
Песня, на которую снимался клип, посвящена Крыму и мосту, который связал полуостров с материком.
«Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне», — признался Николай Расторгуев.