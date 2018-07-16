На Крымском мосту опять затор

На Крымском мосту образовался затор из-за съемок клипа группы «Любэ».

О съемках клипа на мосту сообщил Информационный центр Крымского моста. Съемочная группа работала на фарватерном участке моста, где потоки машин проезжают под сводами арки.

Днем 18 июля движение по мосту осуществлялось с ограничениями движения по направлению в Крым.

Песня, на которую снимался клип, посвящена Крыму и мосту, который связал полуостров с материком.