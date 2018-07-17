За сбитое животное могут лишить свободы

Лоси на дорогах. За сбитое животное могут лишить прав и даже свободы

Дорожный знак «Внимание, дикие животные» вдоль загородных шоссе висит не зря: в этих местах есть риск того, что зверь выскочит на дорогу или, того хуже, огромный лось превратит автомобиль в груду металла. Конечно, на первом месте ваша безопасность и здоровье животных, и никто не застрахован от подобных случаев.

Как рассказал Business FM водитель Ян, его автомобиль спас специальный бампер с дополнительными системами безопасности:

«Ивановская область. Я ехал по асфальтированной второстепенной дороге. Уже было темно, после 11 вечера. И ехал-то особо не быстро, километров 40-60. На дорогу выбежал лось. Я его увидел за метров пять, затормозил, но я его сбил. И если бы не силовой бампер — и лося бы не было, и меня не было, и пассажиров. Откровенно говоря, вызывать никого не стали, потому что были бы большие проблемы и я был бы виноват. Лося, к сожалению, подхватить было некуда, но я позвонил знакомым, сказал, где он лежит. Что дальше произошло, не знаю».

Но если следовать букве закона, оставлять место аварии запрещено. Как и в случае с любым другим ДТП, необходимо вызвать сотрудников полиции и заполнить все необходимые документы. Иначе можно попрощаться с правами, предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза: «Если вдруг он сбил, например, кошку и уехал, а кто-то это сфотографировал и отправил в органы ГИБДД , то водитель может лишиться права управления транспортным средством за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Дикие животные, согласно профильному законодательству, являются собственностью государства, поэтому человек, который сбил, к примеру, лося, должен будет заплатить соответствующую установленную приказом Минприроды таксу».

Такса устанавливается за каждое животное отдельно. Сбитый лось обойдется в 40 тысяч рублей, кабана — 15 тысяч, медведь — 30 тысяч. Самый дорогой в «прайс-листе» Минприроды гибрид зубра с бизоном — 90 тысяч. Правда, найти такого зверя довольно проблематично — не то что задавить. Лисы, волки и шакалы — 100 рублей, кроты, хомяки, мыши — 50 рублей, мух и лягушек в списке нет.

К счастью, эту таксу покрывает простой полис ОСАГО. Представитель территории, на которой закреплено пострадавшее животное, обращается в страховую, и уже она осуществляет выплаты. Базовый полис покрывает 400 тысяч ущерба имуществу. Правда, чинить автомобиль придется за свой счет.

Гораздо лучше дела обстоят с каско, хотя и тут не все так однозначно, говорит заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

Глеб Виленский, заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП: «Возможность получения компенсации зависит от того, как сформулированы виды страховых событий в правилах страхования: в некоторых компаниях действия животных рассматриваются как страховое событие, а в других не рассматриваются. Поэтому важно проверить, что у вас в полисе отдельно записано: повреждение машины вследствие действий животных является страховым случаем».

И самая распространенная ошибка водителей — увезти сбитое животное в качестве охотничьего трофея. Тогда в дело вступит Уголовный кодекс, и водитель тут же превратится в браконьера — а это 200 тысяч штрафа и два года лишения свободы.