Из-за ремонта Яблоновского моста изменится схема дорожного движения

С 4 по 20 августа 2018 года движение транспорта через Яблоновский мост, соединяющий Адыгею и Краснодар, будет закрыто. В этот период планируется проведение работ по замене деформационных швов указанного сооружения.

На мосту произведут замену 6 температурных швов.

Движение пешеходов через Яблоновский мост во время ремонта будет открыто.

После закрытия Яблоновского моста въезд/выезд из Краснодара будет осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища. При этом основная нагрузка ляжет на Тургеневский мост», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«На сегодняшний день Тургеневский мост пропускает около 55 тыс. авто в сутки. После закрытия Яблоновского ожидаем увеличение трафика примерно на 30% к этому количеству», сказал и.о. заместителя начальника управления ГИБДД по Адыгее Алексей Ковтунов.

Для улучшения дорожной ситуации светофорный объект со стороны Республики Адыгея на пересечении ул. Промышленной и ул. Дорожной в пос. Яблоновском переведут в режим «желтого мигания», который будет включен постоянно. Также в районе Тургеневского моста будет усилено дежурство нарядов ДПС.